В Свердловской области проведено 3798 исследований проб на коронавирус
Общество
Фото: rt.com
Свердловские медики за день провели 3798 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.
За сутки было обследовано 3724 человек.
Всего на Среднем Урале проведено 1 252 191 исследований, обследован 1 177 488 человек.
За сутки было обследовано 3724 человек.
Всего на Среднем Урале проведено 1 252 191 исследований, обследован 1 177 488 человек.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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