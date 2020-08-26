В Свердловской области проведено 3798 исследований проб на коронавирус

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Свердловские медики за день провели 3798 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 3724 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 252 191 исследований, обследован 1 177 488 человек.