День народов Среднего Урала пройдет в режиме онлайн

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

День народов Среднего Урала в Свердловской области в этом году будет проведен в режиме онлайн. Как рассказали в администрации Екатеринбурга, национальные культурные объединения, учреждения культуры, музеи, библиотеки, школы и детские сады подготовили цикл онлайн-мероприятий, посвящённых развитию и сохранению межнациональных отношений.На празднике каждое национальное культурное объединение представит видеопрезентацию с историей и культурой своего народа. Вместо дегустации блюд уральцам представят кулинарные мастер-классы. Национальные костюмы свердловчане смогут показать, приняв участие в фотоконкурсе.Отмечается, что новый формат мероприятия позволит увеличить количество гостей и охватит больше онлайн-зрителей.Добавим, что на сегодняшний день на Среднем Урале проживает 160 национальностей.