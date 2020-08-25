День народов Среднего Урала пройдет в режиме онлайн
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
День народов Среднего Урала в Свердловской области в этом году будет проведен в режиме онлайн. Как рассказали в администрации Екатеринбурга, национальные культурные объединения, учреждения культуры, музеи, библиотеки, школы и детские сады подготовили цикл онлайн-мероприятий, посвящённых развитию и сохранению межнациональных отношений.
На празднике каждое национальное культурное объединение представит видеопрезентацию с историей и культурой своего народа. Вместо дегустации блюд уральцам представят кулинарные мастер-классы. Национальные костюмы свердловчане смогут показать, приняв участие в фотоконкурсе.
Отмечается, что новый формат мероприятия позволит увеличить количество гостей и охватит больше онлайн-зрителей.
Добавим, что на сегодняшний день на Среднем Урале проживает 160 национальностей.
На празднике каждое национальное культурное объединение представит видеопрезентацию с историей и культурой своего народа. Вместо дегустации блюд уральцам представят кулинарные мастер-классы. Национальные костюмы свердловчане смогут показать, приняв участие в фотоконкурсе.
Отмечается, что новый формат мероприятия позволит увеличить количество гостей и охватит больше онлайн-зрителей.
Добавим, что на сегодняшний день на Среднем Урале проживает 160 национальностей.
В Екатеринбурге пройдёт День народов Среднего Урала
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