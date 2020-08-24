В Свердловской области продлен режим самоизоляции

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше до 7 сентября. С официальным документом можно ознакомиться на портале правовой информации региона.Отметим, что уральцам по-прежнему необходимо носить маски в закрытых помещениях, а также соблюдать социальную дистанцию и другие меры, предотвращающие распространение коронавируса.