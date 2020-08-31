В Свердловскую область доставили 160 тысяч доз детской вакцины против гриппа
Общество
Фото: dobromed-05.ru
В Свердловскую область доставили первую партию детской вакцины против гриппа. Сегодня, 31 августа, в регион прибыло 160 тысяч доз.
Как рассказали в департаменте информполитики Среднего Урала, партию направят в Екатеринбург и другие крупные города. Детям с 6 месяцев до 18 лет её будут ставить бесплатно.
«Вакцинация против гриппа не только создает специфический иммунитет и защиту ребенка против вируса гриппа, но и образует иммунитет и защиту против других респираторно-вирусных инфекций. Детей до 6 месяцев не вакцинируют – в этом случае о своем ребенке должна позаботиться будущая мама. Вакцинация беременных, это доказано, защищает от заболевания и осложнений от гриппа не только будущую маму, но и новорожденного ребенка в первые 6 месяцев», – подчекрнула начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер.
Отметим, что следующая партия вакцины поступит в конце этой недели. Ранее мы писали, что прививку от гриппа поставили уже 1742 человека.
Как рассказали в департаменте информполитики Среднего Урала, партию направят в Екатеринбург и другие крупные города. Детям с 6 месяцев до 18 лет её будут ставить бесплатно.
«Вакцинация против гриппа не только создает специфический иммунитет и защиту ребенка против вируса гриппа, но и образует иммунитет и защиту против других респираторно-вирусных инфекций. Детей до 6 месяцев не вакцинируют – в этом случае о своем ребенке должна позаботиться будущая мама. Вакцинация беременных, это доказано, защищает от заболевания и осложнений от гриппа не только будущую маму, но и новорожденного ребенка в первые 6 месяцев», – подчекрнула начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер.
Отметим, что следующая партия вакцины поступит в конце этой недели. Ранее мы писали, что прививку от гриппа поставили уже 1742 человека.
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