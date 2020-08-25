В Екатеринбурге пройдёт посвящённая ВОВ выставка «Вспомним»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пройдёт мультимедийная выставка «Вспомним», посвящённая Великой Отечественной войне. Она запустится в историческом парке «Россия – моя история» 3 сентября в 04:00.Десять залов связаны единым сюжетом и рассказывают, как одно событие может стремительно изменить жизнь каждого человека. Выставка построена по принципу художественного фильма.«Посетители начинают просмотр с зала последнего мирного дня: жители Союза готовятся к обычной трудовой неделе, а школьники отмечают свой выпускной. Уже завтра жизнь этих людей не будет прежней. Проходя далее, зритель оказывается в коридорах Кремля. Снимая трубку телефона, он узнает, что командованию СССР нужно срочно прибыть на экстренное совещание к вождю. Теперь ему предстоит оказаться в эпицентре ужасной войны и взглянуть на нее под совершенно другим углом»,- рассказали в пресс-службе парка.Повествование в каждом зале ведется от первого лица, а каждый персонаж — собирательный образ.Посетитель почувствует ужас надвигающейся войны в зале маршала, пройдет сквозь вой сирен через блокадный Ленинград, увидит войну глазами ребёнка, окажется на уральских заводах в зале труженика тыла, ощутит зверства в концлагерях, побывает на полях сражений в зале фронтовика, узнает о секретной деятельности разведчика и через партизанский лес выйдет к Великой Победе.