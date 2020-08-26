В Нижнем Тагиле завершается реконструкция Парка Победы

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Обновленный Парк Победы в Нижнем Тагиле планируется открыть через неделю. Об этом сообщает информагенство ТагилСити.ру.В понедельник, 31 августа, в город с рабочим визитом прибыл министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Он, совместно с мэром города Владиславом Пинаевым и другими чиновниками, осмотрел объекты, которые отремонтировали в 2020 году. В их числе – Парк Победы.На сегодняшний день реконструкция парка почти завершена, осталось обустроить только площадку для выгула собак. Торжественная церемония открытия состоится через неделю.Напомним, что реконструкция парка проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Помимо Парка Победы по тому же проекту в Тагилстроевском районе ведется обустройство парка в микрорайоне Муринские пруды.