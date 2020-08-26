Три представителя «Урала» отправились в Лигу наций УЕФА

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Три представителя екатеринбургского футбольного клуба «Урал» примут участие в Лиге наций УЕФА в составе сборных Беларуси, Армении и Северной Македонии.Так, Николай Золотов отправился в сборную Беларуси, где 4 сентября сыграет в Минске против Албании, а 7 сентября на выезде встретится со сборной Казахстана.Вараздат Ароян в составе сборной Армении 5 сентября сыграет со сборной Северной Македонии, а 8 сентября – с Эстонией.Сборная Северной Македонии, где Иван Йовановский выступает в качестве тренера по физической подготовке, 5 сентября выстреливая с Арменией, а 8 сентября – с Грузией.