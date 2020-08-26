В Нижнем Тагиле эксперты оценили ремонт и содержание улиц

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле эксперты общественного совета при Росавтодоре оценили ремонт и содержание улиц, которые попали в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги».Специалисты проверили более десяти участков дорог – побывали на Уральской, Дружиина, Челюскинцев, Красногвардейской и других улицах города. Кроме того, общественный совет пообщался с рабочими и проверил, как уложен бортовой камень, и как укладывается асфальтобетонная смесь.Как рассказал зампред общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Глеб Киндер, большинство участков текущего года уже выполнены. После проверки, по его словам, остались вопросы технологического характера – их поднимут на итоговом заседании в Екатеринбурге.Также Глеб Киндер отметил, что в Нижнем Тагиле вместе с дорогами ведутся работы по уличному освещению и другим объектам городской среды.