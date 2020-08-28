7,5 тысячи свердловчан посетили «Ночь кино-2020»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области состоялась всероссийская акция «Ночь кино-2020». Её посетили около 7 500 зрителей.Мероприятие проходило на 20 открытых площадках, где показывали «Лёд 2», «Холоп», а также «Иван Царевич и Серый волк 4» (стал самым популярным фильмом акции – он собрал 3 000 зрителей).Больше всего желающих оказалось в Каменске-Уральском (1 500 зрителей). Меньше человек собралось в Лесном (981), в Туринске (950), Берёзовском (924), Байкалово (805) и Мега-парке в Екатеринбург (405).В прошлом 2019 году «Ночь кино» в Свердловской области охватило свыше 30 тысяч человек.