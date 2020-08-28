7,5 тысячи свердловчан посетили «Ночь кино-2020»
Общество
Фото: пресс-служба Свердловского областного фильмофонда
В Свердловской области состоялась всероссийская акция «Ночь кино-2020». Её посетили около 7 500 зрителей.
Мероприятие проходило на 20 открытых площадках, где показывали «Лёд 2», «Холоп», а также «Иван Царевич и Серый волк 4» (стал самым популярным фильмом акции – он собрал 3 000 зрителей).
Больше всего желающих оказалось в Каменске-Уральском (1 500 зрителей). Меньше человек собралось в Лесном (981), в Туринске (950), Берёзовском (924), Байкалово (805) и Мега-парке в Екатеринбург (405).
В прошлом 2019 году «Ночь кино» в Свердловской области охватило свыше 30 тысяч человек.
Мероприятие проходило на 20 открытых площадках, где показывали «Лёд 2», «Холоп», а также «Иван Царевич и Серый волк 4» (стал самым популярным фильмом акции – он собрал 3 000 зрителей).
Больше всего желающих оказалось в Каменске-Уральском (1 500 зрителей). Меньше человек собралось в Лесном (981), в Туринске (950), Берёзовском (924), Байкалово (805) и Мега-парке в Екатеринбург (405).
В прошлом 2019 году «Ночь кино» в Свердловской области охватило свыше 30 тысяч человек.
В день открытия форум «Армия-2020» посетили 10 тысяч свердловчан
28 августа 2020
28 августа 2020
45 тысяч человек посетили форум «Армия-2020» в Екатеринбурге
30 августа 2020
30 августа 2020
Дирекция фестиваля документального кино «Россия» перенесла сроки проведения кинофорума на Урале
24 августа 2020
24 августа 2020
128 свердловчан набрали сто баллов на ЕГЭ
24 августа 2020
24 августа 2020