В столице Урала обновят детскую поликлинику
Общество
Фото: администрация Верх-Исетского района
В середине сентября в Екатеринбурге закончится ремонт помещения поликлиники №3 ДГКБ №11 на улице Опалихинской, 17. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновление здания проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение». После окончания ремонта в поликлинике будут применяться бережливые технологии, которые в этом году возьмут на вооружение еще 11 муниципальных медучреждений.
Руководитель АХЧ поликлиники Ольга Ванагевич рассказала, что в медучреждении будет создана открытая регистратура на три рабочих места администратора, организовано отдельное картохранилище, открытый гардероб, электронное табло с расписанием. Также обновится входная группа.
– У каждой нашей поликлиники своё «лицо» – дизайнерские решения подобраны индивидуально, не повторяются. Делается всё, чтобы маленьким пациентам и их родителям было комфортно, время пребывания сокращалось, навигация была понятной, а потоки больных и здоровых детей не пересекались, – отметила Ольга Ванагевич.
Обновление здания проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение». После окончания ремонта в поликлинике будут применяться бережливые технологии, которые в этом году возьмут на вооружение еще 11 муниципальных медучреждений.
Руководитель АХЧ поликлиники Ольга Ванагевич рассказала, что в медучреждении будет создана открытая регистратура на три рабочих места администратора, организовано отдельное картохранилище, открытый гардероб, электронное табло с расписанием. Также обновится входная группа.
– У каждой нашей поликлиники своё «лицо» – дизайнерские решения подобраны индивидуально, не повторяются. Делается всё, чтобы маленьким пациентам и их родителям было комфортно, время пребывания сокращалось, навигация была понятной, а потоки больных и здоровых детей не пересекались, – отметила Ольга Ванагевич.
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