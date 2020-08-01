Почти 8,5 тысяч свердловчан обследовались на COVID-19 за сутки

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на 30 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 8714 исследований проб на коронавирус. Обследовано 8468 человек.Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 248 393. Обследовано всего 1 173 764 человека.За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 120 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25196 человек. Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 19911.