Почти 8,5 тысяч свердловчан обследовались на COVID-19 за сутки
Общество
Фото: 53news.ru
По данным на 30 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 8714 исследований проб на коронавирус. Обследовано 8468 человек.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 248 393. Обследовано всего 1 173 764 человека.
За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 120 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25196 человек. Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 19911.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 248 393. Обследовано всего 1 173 764 человека.
За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 120 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25196 человек. Выписано 55 человек. Общее число выписанных достигло 19911.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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