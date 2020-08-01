Число вылечившихся от COVID-19 свердловчан превысило 19,9 тысяч

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Из больниц в Свердловской области за минувшие сутки выписались по выздоровлению 55 пациентом с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего в регионе вылечились уже 19911 человек.За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 120 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 25196 человек. 89 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести – 158, остальные – в удовлетворительном.