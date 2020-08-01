ФК «Урал» прилетел на игру в Сочи

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 30 августа, футбольный клуб «Урал» проведёт матч шестого тура ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги. Команда уже прибыла в Сочи, где сыграет с местным одноименным клубом.Матч пройдет на олимпийском стадионе «Фишт». Начало – в 22:00 (по екб). Прямая трансляция встречи состоится на телеканале «Матч Премьер».Как напоминает пресс-служба свердловского клуба, ФК «Сочи» на старте нового сезона пока идёт без поражений. Команду возглавляет бывший главный тренер «Урала» (2009-2010) Владимир Федотов.В прошлом сезоне екатеринбуржцы дома обыграли сочинцев со счетом 3:1, а «Сочи» ответил победой у себя со счетом 2:0.