ФК «Урал» прилетел на игру в Сочи
Общество
Фото: ФК «Урал»
Сегодня, 30 августа, футбольный клуб «Урал» проведёт матч шестого тура ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги. Команда уже прибыла в Сочи, где сыграет с местным одноименным клубом.
Матч пройдет на олимпийском стадионе «Фишт». Начало – в 22:00 (по екб). Прямая трансляция встречи состоится на телеканале «Матч Премьер».
Как напоминает пресс-служба свердловского клуба, ФК «Сочи» на старте нового сезона пока идёт без поражений. Команду возглавляет бывший главный тренер «Урала» (2009-2010) Владимир Федотов.
В прошлом сезоне екатеринбуржцы дома обыграли сочинцев со счетом 3:1, а «Сочи» ответил победой у себя со счетом 2:0.
Матч пройдет на олимпийском стадионе «Фишт». Начало – в 22:00 (по екб). Прямая трансляция встречи состоится на телеканале «Матч Премьер».
Как напоминает пресс-служба свердловского клуба, ФК «Сочи» на старте нового сезона пока идёт без поражений. Команду возглавляет бывший главный тренер «Урала» (2009-2010) Владимир Федотов.
В прошлом сезоне екатеринбуржцы дома обыграли сочинцев со счетом 3:1, а «Сочи» ответил победой у себя со счетом 2:0.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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