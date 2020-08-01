45 тысяч человек посетили форум «Армия-2020» в Екатеринбурге

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Военно-технический форум «Армия-2020», который проходил с 27 по 29 августа в Екатеринбурге на территории полигона «Свердловский», посетили более 45 тысяч человек.Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), в этом году вниманию посетителей было представлено более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО. Это на треть больше по сравнению с прошлым годом.Церемония закрытия форума состоялась в субботу, 29 августа, на полигоне «Свердловский». Там парашютисты из состава подразделения высотной подготовки отдельной бригады специального назначения ЦВО впервые продемонстрировали посетителям сложнейший элемент купольной акробатики - двойную «этажерку». Они визуально встали на купол нижнего парашютиста при снижении в точке приземления.В 2021 году, по словам временно исполняющего обязанности начальника штаба ЦВО генерал-майора Рустама Миннекаева, форум будет ещё ярче, насыщеннее и интереснее.