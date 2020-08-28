В Свердловской области провели ещё 12 тысяч тестов на COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на 29 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 12 010 исследований проб на коронавирус. Обследовано 11 533 человека.Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 239 679. Обследовано всего 1 165 296 человек.С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 25 076 человек. По выздоровлению выписаны 19 856 человек, 448 скончались.