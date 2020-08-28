Жители «Путинграда» жалуются на гул исходящий с НТМК

© Вечерние ведомости

Жители Нижнего Тагила жалуются на гул исходящий с территории Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), сравнивая его со звуком взлетающих самолётов. Об этом сообщает информационное агентство «Все новости».Стоит отметить, что рёв «заводских самолётов» разносится над улицами города по вечерам. Так, накануне, 28 августа, с 21:30 его слушали жители Красного Камня, Тагилстроя, Смычки (микрорайоны Нижнего Тагила) и центральной части города.«На минуту показалось, что война началась. Будто самолёты низко летят. Даже окна закрыли», — рассказала изданию жительница Тагилстроя.«Сейчас со стороны НТМК страшный громкий гул, как будто 5000 реактивных самолётов взлетают. Мы тут в шоке немного», — говорит житель Смычки.«Сильный шум, которые слышат жители многих районов Нижнего Тагила, связан с технологическим процессом на НТМК. Идёт сжигание газа из коксовой печи. В течение получаса гул должен прекратиться», – сказали агентству «Все новости» в дежурно-диспетчерской службе предприятия.И с этим, к сожалению для жителей «Путинграда», ничего не поделать. Производственные мощности Нижнетагильского металлургического комбината находятся практически в самом центре города.Фото: Google/карты