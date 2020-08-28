Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет

13.17 Суббота, 29 августа 2020
Общество
Фото: web.archive.org
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, по сравнению с предыдущим днем вырос на 0,2 балла и составляет 0,97 балла.

Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.

Дата – количество заболевших: 26 августа – 122; 27 августа – 119; 28 августа – 121; 29 августа – 116. Сумма – 478.

Дата – количество заболевших: 22 августа – 121; 23 августа – 129; 24 августа – 127; 25 августа – 116. Сумма – 493.

Rt – 478/493=0,97

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 116 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 25 076 случаев новой коронавирусной инфекции.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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13:17 Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет
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12:41 Число зараженных коронавирусом свердловчан идет на спад
12:41 В России выявили еще 4 941 случай Covid-19
12:07 В Екатеринбурге на территории детского сада разгорелся пожар
11:33 Отец Сергий заявил, что на Среднеуральский монастырь идет «десант СМИ»
11:00 В Екатеринбурге может находиться подросток из Тюменской области
10:07 Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
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