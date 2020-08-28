В Ревде ограничат продажу алкоголя

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В следующую пятницу, 4 сентября, в Ревде ограничат продажи алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.Алкоголь не будут продавать с 15:00 до 20:00 в квадрате улиц 9 Мая, Максима Горького, Мира и объездной дороги.Дело в том, что в этот день в парке МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» состоится торжественное награждение – присвоение звания «Почётный гражданин города». Мероприятие будет посвящено Дню города.