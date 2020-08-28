В свердловской деревне сгорел частный жилой дом
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня днем в деревне Медведева Пышминского городского округа сгорел частный жилой дом.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:16 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали пять спасателей на двух спецмашинах.
Все работы ан месте происшествия завершились в 14:02 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:16 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали пять спасателей на двух спецмашинах.
Все работы ан месте происшествия завершились в 14:02 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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