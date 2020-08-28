Последние дни августа в Свердловской области будут теплыми
Общество
Фото: gelio.livejournal.com
В Свердловской области и Екатеринбурге в последние дни августа будет тепло, но температура воздуха будет постепенно снижаться. При этом в регионе ожидаются сильные дожди, местами туман, сообщают синоптики уральского гидрометцентра.
Так, в субботу, 29 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, в низинах до +7°С, днем +24...+29 °С, на севере до +19 °С. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью в отдельных районах туман. В Екатеринбурге ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
В воскресенье, 30 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днем +24...+29 °С, на крайнем севере до +19 °С. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В Екатеринбурге ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 °С.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В понедельник, 31 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днем +18...+23 °С. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В Екатеринбурге ночью +13...+15 °С, днем +18...+20 °С.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Так, в субботу, 29 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, в низинах до +7°С, днем +24...+29 °С, на севере до +19 °С. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью в отдельных районах туман. В Екатеринбурге ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
В воскресенье, 30 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днем +24...+29 °С, на крайнем севере до +19 °С. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В Екатеринбурге ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 °С.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В понедельник, 31 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днем +18...+23 °С. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В Екатеринбурге ночью +13...+15 °С, днем +18...+20 °С.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».