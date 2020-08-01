Число рейсов Екатеринбург – Ревда увеличилось
Общество
Фото: fs.fotobus.msk.ru
В Екатеринбурге с Северного автовокзала автобусы до Ревды будут курсировать чаще.
С 1 сентября из Екатеринбурга в Ревду на автобусе №151/66 можно уехать в любой день недели, отмечается на сайте автовокзала.
Напомним, ранее в Ревду на данном автобусе можно было уехать лишь во вторник, среду и четверг.
Также добавим, что остальные рейсы до Ревды будут отправляться с Северного автовокзала Екатеринбурга по штатному расписанию.
С 1 сентября из Екатеринбурга в Ревду на автобусе №151/66 можно уехать в любой день недели, отмечается на сайте автовокзала.
Напомним, ранее в Ревду на данном автобусе можно было уехать лишь во вторник, среду и четверг.
Также добавим, что остальные рейсы до Ревды будут отправляться с Северного автовокзала Екатеринбурга по штатному расписанию.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
Уникальный кварцевый карьер на Урале затопили из-за банкротства госпредприятия
За несколько лет от ФГУП «Центрально-Уральское» осталась лишь лицензия на добычу недр
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
Реклама