Число рейсов Екатеринбург – Ревда увеличилось

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с Северного автовокзала автобусы до Ревды будут курсировать чаще.С 1 сентября из Екатеринбурга в Ревду на автобусе №151/66 можно уехать в любой день недели, отмечается на сайте автовокзала.Напомним, ранее в Ревду на данном автобусе можно было уехать лишь во вторник, среду и четверг.Также добавим, что остальные рейсы до Ревды будут отправляться с Северного автовокзала Екатеринбурга по штатному расписанию.