В Свердловской области выявлена вспышка коронавируса

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Краснотурьинском психоневрологическом интернате коронавирусом заразились 33 человека, в числе которых и пациенты, и сотрудники.«Специалистами выявлены нарушения санитарного законодательства, которые послужили причиной распространения инфекции. Это переуплотнение палат учреждения, несвоевременная изоляция и госпитализация лиц с признаками инфекционного заболевания, поздняя передача экстренных извещений, нарушение режима дезинфекции и масочного режима сотрудниками», – сообщили в Роспотребнадзоре.На данный момент Североуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проводит эпидемиологическое расследование. В ведомстве добавили, что специалисты провели лабораторное обследование и выявили всех контактных заразившихся Covid-19. Заболевшие госпитализированы, всем, кто контактировал с зараженными, назначена противовирусная терапия.По результатам проверки будут приняты меры административного воздействия как в отношении организации, так и в отношении должностных лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства в «Центре социальной помощи семье и детям», добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.