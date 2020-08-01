Ещё девять тысяч тестов на COVID-19 проведено на Среднем Урале
Общество
Фото: bfm74.ru
По данным на 27 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 8999 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 8809 человек.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 217 006. Обследовано всего 1 143 457 человек.
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 119 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24839 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19744. Зафиксировали ещё три случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 435.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 217 006. Обследовано всего 1 143 457 человек.
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 119 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24839 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19744. Зафиксировали ещё три случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 435.
© Вечерние ведомости
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