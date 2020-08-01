Футбольный клуб «Урал» на выезде проведёт матч с «Сочи»
Общество
Фото: ФУ «Урал»
В предстоящее воскресенье, 30 августа, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на выезде проведёт встречу с «Сочи». Начало матча состоится в 22:00.
В турнирной таблице свердловчане занимают 12 место и имеют в запасе пять очков. В это время «Сочи» расположился на третьей позиции с 11 очками.
Напомним, вчера «Урал» уступил победу «Ростову» со счётом 1:0. Сегодня команда провела восстановительную тренировку в Ростове-на-Дону.
Как отмечает пресс-служба клуба, игроки, выходившие с первых минут на поле в игре с «Ростовом», сегодня провели восстановительное занятие в тренажерном зале. Другая часть команды тренировалась на футбольном поле.
В пятницу и субботу «Урал» проведёт общекомандные тренировки, после чего вылетит в Сочи на игру 6 тура ТИНЬКОФФ РПЛ.
В турнирной таблице свердловчане занимают 12 место и имеют в запасе пять очков. В это время «Сочи» расположился на третьей позиции с 11 очками.
Напомним, вчера «Урал» уступил победу «Ростову» со счётом 1:0. Сегодня команда провела восстановительную тренировку в Ростове-на-Дону.
Как отмечает пресс-служба клуба, игроки, выходившие с первых минут на поле в игре с «Ростовом», сегодня провели восстановительное занятие в тренажерном зале. Другая часть команды тренировалась на футбольном поле.
В пятницу и субботу «Урал» проведёт общекомандные тренировки, после чего вылетит в Сочи на игру 6 тура ТИНЬКОФФ РПЛ.
© Вечерние ведомости
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