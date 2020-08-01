На Среднем Урале стартовала массовая вакцинация против гриппа

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области началась массовая вакцинация против гриппа. В числе первых прививку поставил легендарный врач и политик Семён Спектор.Почётному гражданину области 84 года, а его жена скоро отметит 80-й день рождения. По словам Спектора, у них есть семейная традиция – быть дисциплинированными и беречь свое здоровье. Также он призвал всех свердловчан позаботиться о себе.«Необходимо, чтобы прививку сделал каждый из нас. Вакцина в себе имеет такие качества, которые не позволяют тому веществу, которое заражает человека гриппом, сработать, попав в организм. Это очень ценное мероприятие, и оно необходимо для того, чтобы человек был здоров дольше», – отметил Семен Спектор.Как напоминает Департамент информационной политики Свердловской области, задачу провести массовую вакцинацию поставил губернатор Евгений Куйвашев. В соответствии с рекомендациями медиков планируется привить порядка 2,5 миллиона уральцев, охватив таким образом не менее 60 процентов населения.