Число умерших свердловчан с COVID-19 достигло 435

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области зарегистрировали ещё три случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 435.За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 119 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24839 человек. Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19744.