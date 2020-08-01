100 млн рублей в год потребуется на содержание Шарташа в Екатеринбурге
Общество
Фото: mag.gorpom.ru
Директор Шарташского лесопарка в Екатеринбурге Артур Зиганшин оценил ежегодные траты на содержание территории в 100 миллионов рублей. Об этом он заявил во время прямого эфира на Е1.RU.
Эта сумма потребуется на содержание всей территории вместе с техническим обслуживанием, охраной, круглогодичным событийным наполнением, а также проведением спортивных мероприятий. Сейчас парк получает из бюджета только 11 млн рублей в год.
На Шарташе сейчас продолжается реконструкция, которая началась в 2017 году, а завершится только в 2023. В парке создают спортивные зоны, детские площадки и велопешеходные дорожки. Кроме того, в Шарташском лесопарке вдоль набережной планируется установить самую длинную на Урале 200-метровую скамейку.
Эта сумма потребуется на содержание всей территории вместе с техническим обслуживанием, охраной, круглогодичным событийным наполнением, а также проведением спортивных мероприятий. Сейчас парк получает из бюджета только 11 млн рублей в год.
На Шарташе сейчас продолжается реконструкция, которая началась в 2017 году, а завершится только в 2023. В парке создают спортивные зоны, детские площадки и велопешеходные дорожки. Кроме того, в Шарташском лесопарке вдоль набережной планируется установить самую длинную на Урале 200-метровую скамейку.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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