Юные игроки «Урала» выиграли «Кубок будущих легенд»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Дети команды «Урал-2011» выиграли «Кубок будущих легенд» в Сочи, об этом рассказали в пресс-службе ФК «Урал».За победу боролись 12 коллективов. Юные уральцы сумели добраться до финала, в котором обыграли ребят из города Ливны. Игра завершилась со счетом 2:0. Дубль сделал Прохор Сунцов, ставший лучшим игроком всего турнира. Главным бомбардиром стал также уралец Марк Волынский.«Мы провели замечательный турнир. Мальчишки выполнили абсолютно все, что мы готовили. У ребят проходили прекрасные розыгрыши угловых, аутов. Я требовал переключаться от обороны в атаку и вступать моментально в отбор при потере. Самое важное, на мой взгляд, это доверие, которое есть у меня с мальчишками. Благодаря этой связи они достаточно быстро прогрессируют. Моя философия заключается в том, чтобы мои подопечные получали удовольствие от своих правильных и не правильных действий, чтобы любили игру. Результаты сейчас для нас не основное», - рассказал тренер команды Анатолий Тарасенко.