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Водителю опрокинувшегося на строителя автокрана вынесли приговор в Екатеринбурге
ото: Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга
В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор крановщику ООО «БилдингКран» Миронову И. В., по вине которого строителя придавило стрелой автокрана.
Напомним, 11 апреля на строительной площадке ЖК «Парк Победы», на Калинина, 79, рабочего придавило стрелой опрокинувшегося автокрана.
Суд пришёл к выводу, что к трагедии привело небрежное отношение Миронова к выполнению своих обязанностей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в тот день он в нарушение должностных инструкций и требований законодательства выставил выносные опоры автокрана на грунт неподготовленной площадки. Это привело к тому, что после выдвижения стрелы крана на полный вылет и её поворота вправо земля под опорой провалилась, и левые опоры приподнялись. После этого крановщик, не убедившись в отсутствии людей в зоне действия крана, попытался вернуть технику в прежнее положение, но не смог – автокран опрокинулся вправо и ударил находившегося в котловане рабочего
В результате неосторожных действий водителя автокрана строитель получил травмы, от которых спустя непродолжительное время скончался.
Суд признал Миронова виновным в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 217 УК РФ), и назначил ему наказание в виде 1,5 года условного срока с испытательным сроком на 2 года. Ему запретили менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа. Также он будет обязан являться на регистрацию в данный орган дважды в месяц. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, 11 апреля на строительной площадке ЖК «Парк Победы», на Калинина, 79, рабочего придавило стрелой опрокинувшегося автокрана.
Суд пришёл к выводу, что к трагедии привело небрежное отношение Миронова к выполнению своих обязанностей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в тот день он в нарушение должностных инструкций и требований законодательства выставил выносные опоры автокрана на грунт неподготовленной площадки. Это привело к тому, что после выдвижения стрелы крана на полный вылет и её поворота вправо земля под опорой провалилась, и левые опоры приподнялись. После этого крановщик, не убедившись в отсутствии людей в зоне действия крана, попытался вернуть технику в прежнее положение, но не смог – автокран опрокинулся вправо и ударил находившегося в котловане рабочего
В результате неосторожных действий водителя автокрана строитель получил травмы, от которых спустя непродолжительное время скончался.
«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину в инкриминируемом деянии признал в полном объёме, принес извинения потерпевшим»,
– сообщили в суде.
Суд признал Миронова виновным в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 217 УК РФ), и назначил ему наказание в виде 1,5 года условного срока с испытательным сроком на 2 года. Ему запретили менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа. Также он будет обязан являться на регистрацию в данный орган дважды в месяц. Приговор пока не вступил в законную силу.
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