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Водителю опрокинувшегося на строителя автокрана вынесли приговор в Екатеринбурге

13.16 Вторник, 5 августа 2025
ото: Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга
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В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор крановщику ООО «БилдингКран» Миронову И. В., по вине которого строителя придавило стрелой автокрана.

Напомним, 11 апреля на строительной площадке ЖК «Парк Победы», на Калинина, 79, рабочего придавило стрелой опрокинувшегося автокрана.

Суд пришёл к выводу, что к трагедии привело небрежное отношение Миронова к выполнению своих обязанностей.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в тот день он в нарушение должностных инструкций и требований законодательства выставил выносные опоры автокрана на грунт неподготовленной площадки. Это привело к тому, что после выдвижения стрелы крана на полный вылет и её поворота вправо земля под опорой провалилась, и левые опоры приподнялись. После этого крановщик, не убедившись в отсутствии людей в зоне действия крана, попытался вернуть технику в прежнее положение, но не смог – автокран опрокинулся вправо и ударил находившегося в котловане рабочего

В результате неосторожных действий водителя автокрана строитель получил травмы, от которых спустя непродолжительное время скончался.

«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину в инкриминируемом деянии признал в полном объёме, принес извинения потерпевшим»,

– сообщили в суде.


Суд признал Миронова виновным в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 217 УК РФ), и назначил ему наказание в виде 1,5 года условного срока с испытательным сроком на 2 года. Ему запретили менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа. Также он будет обязан являться на регистрацию в данный орган дважды в месяц. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:16 Водителю опрокинувшегося на строителя автокрана вынесли приговор в Екатеринбурге
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11:52 Перегородившего дорогу реанимобилю водителя в Екатеринбурге нашли
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08:43 Ускоряющие заживление ран аппараты привезли в Свердловскую область
08:36 В связи с избиением школьницы в Екатеринбурге СК начал проверку
08:30 Юноша на питбайке погиб в посёлке Верхнее Дуброво
22:54 Роскомнадзор заблокировал трек свердловской группы АК-47
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20:51 С экс-сотрудника свердловского Роспотребнадзора взыскали незаконно полученные больничные
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18:56 Байкеры собрались в центре Екатеринбурга из солидарности с покалеченной автомобилистом байкершей
18:25 За два выходных в Свердловской области случилось почти два десятка возгораний
18:01 Прокуратура утвердила обвинение директору бывшего регоператора ТБО «Экосервис»
17:18 В уральской столице на Амундсена на неделю закроют движение
16:56 На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку
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