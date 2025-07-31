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Перегородившего дорогу реанимобилю водителя в Екатеринбурге нашли
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Водителя машины Fiat, который мешал реанимобилю на дороге, нашли.
СУ СКР по Свердловской области сообщает, что фигурант уголовного дела (ст. 124.1 УК РФ) о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи, возбуждённого после этого случая, установлен. Говорят, мужчина раскаялся.
Напомним, что Fiat мешал проезду реанимобиля, когда бригада медиков доставляла пациента в больницу.
СУ СКР по Свердловской области сообщает, что фигурант уголовного дела (ст. 124.1 УК РФ) о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи, возбуждённого после этого случая, установлен. Говорят, мужчина раскаялся.
«В ходе расследования установлен гражданин, который управлял легковой автомашиной, перекрывшей дорогу карете скорой помощи. Допрошенный мужчина раскаялся в совершённом поступке»,
– сказали в СК.
Напомним, что Fiat мешал проезду реанимобиля, когда бригада медиков доставляла пациента в больницу.
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