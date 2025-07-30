Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на водителя, который не давал проехать машине реанимации, возбудили уголовное дело.
Ранее в телеграм-канале Ural Mash опубликовали видео, на котором видно, как автомобиль Fiat мешает проехать реанимобилю. По данным ресурса, в этот момент там находился умирающий пациент. К счастью, его успели доставить в больницу.
Как сообщают в СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга по статье 124.1 УК РФ – «воспрепятствование оказанию медицинской помощи».
Дополнено (31 июля 2025 года 16.55): В управлении ГИБДД по региону Вечерним ведомостям сообщили, что по данному факту Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
Ранее в телеграм-канале Ural Mash опубликовали видео, на котором видно, как автомобиль Fiat мешает проехать реанимобилю. По данным ресурса, в этот момент там находился умирающий пациент. К счастью, его успели доставить в больницу.
Как сообщают в СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга по статье 124.1 УК РФ – «воспрепятствование оказанию медицинской помощи».
Дополнено (31 июля 2025 года 16.55): В управлении ГИБДД по региону Вечерним ведомостям сообщили, что по данному факту Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бастрыкин взял под контроль расследование нападения подростков на мужчину в Екатеринбурге
28 июля 2025
28 июля 2025