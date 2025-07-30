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В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело

15.21 Четверг, 31 июля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге на водителя, который не давал проехать машине реанимации, возбудили уголовное дело.

Ранее в телеграм-канале Ural Mash опубликовали видео, на котором видно, как автомобиль Fiat мешает проехать реанимобилю. По данным ресурса, в этот момент там находился умирающий пациент. К счастью, его успели доставить в больницу.

Как сообщают в СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга по статье 124.1 УК РФ – «воспрепятствование оказанию медицинской помощи».

Дополнено (31 июля 2025 года 16.55): В управлении ГИБДД по региону Вечерним ведомостям сообщили, что по данному факту Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:21 В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
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12:24 В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме
12:19 Мужа якобы погибшей в ДТП женщины в Берёзовском обвинили в убийстве
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10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
09:57 Более 10 тысяч насекомых и клещей-помощников привезли в Свердловскую область
09:36 В Свердловской области заболеваемость острыми гепатитами снизилась до единичных случаев
21:05 В Екатеринбурге с 12 августа перекроют улицы Советских Женщин и Расковой
20:42 Более полумиллиона рублей выплатит екатеринбурженке магазин за сломанный телевизор
20:04 В екатеринбургском музее рассказывают про четвероногих героев войны
18:53 В Берёзовском огласили приговор по убийству двухлетней давности
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17:54 Потепление до +28°C ожидается в Свердловской области
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16:01 В Верхней Пышме вынесли приговор экс-инспектору ГИБДД за помощь в сдаче водительского экзамена за взятки
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