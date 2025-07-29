Возрастное ограничение 18+
Свердловское УГИБДД сообщает о росте аварийности с участием мототранспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области заявила об усилении контроля за мототранспортом из-за роста аварийности с участием мотоциклистов.
Как сообщили Вечерним ведомостям в региональном УГИБДД, с начала года зарегистрировано большое количество ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибло 20 человек, и ещё 165 получили травмы.
Подчёркивается, что большинство аварий происходит из-за нарушений ПДД водителями мототехники. Также госавтоинспекторы выражают обеспокоенность по поводу подростков, катающихся на питбайках без соответствующего разрешения.
Напомним, что вчера в посёлке Верхнее Дуброво в ДТП погиб юноша на питбайке.
Как сообщили Вечерним ведомостям в региональном УГИБДД, с начала года зарегистрировано большое количество ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибло 20 человек, и ещё 165 получили травмы.
«Только в Екатеринбурге еженедельно регистрируется несколько ДТП с пострадавшими водителями мототранспортной техники, что значительно превышает показатели аварийности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,
– говорят в управлении.
Подчёркивается, что большинство аварий происходит из-за нарушений ПДД водителями мототехники. Также госавтоинспекторы выражают обеспокоенность по поводу подростков, катающихся на питбайках без соответствующего разрешения.
Напомним, что вчера в посёлке Верхнее Дуброво в ДТП погиб юноша на питбайке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Юноша на питбайке погиб в посёлке Верхнее Дуброво
05 августа 2025
05 августа 2025
Свердловская область вошла в число лидеров по числу смертей в ДТП с участием самокатов и велосипедов
02 августа 2025
02 августа 2025
Смертельное ДТП с участием автобуса произошёл под Первоуральском
04 августа 2025
04 августа 2025