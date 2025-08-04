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В связи с избиением школьницы в Екатеринбурге СК начал проверку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет начал проверку после сообщений об избиении школьницы в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Вторчермете 11-летнюю школьницу избила 12-летняя девочка. Теперь следователи намерены выяснить, что произошло между детьми и дать ситуации правовую оценку.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Вторчермете 11-летнюю школьницу избила 12-летняя девочка. Теперь следователи намерены выяснить, что произошло между детьми и дать ситуации правовую оценку.
«В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к опросу очевидцев и непосредственных участников конфликта, выяснению степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей»,
– сообщили в областном СКР.
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На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку
04 августа 2025
04 августа 2025