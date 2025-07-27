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На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку

16.56 Понедельник, 4 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге на Вторчермете в начале августа избили 11-летнюю девочку. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошёл 1 августа. Школьницу окружила группа подростков, после чего один из них – 12-летняя девочка – избила её.

«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних»,

– говорится в сообщении областной прокуратуры.


Ранее издание Е1.ru сообщало, что девочки поругались из-за качелей. У школьницы сильный ушиб челюсти, пишет ресурс.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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18:01 Прокуратура утвердила обвинение директору ТБО «Экосервис»
17:18 В уральской столице на Амундсена на неделю закроют движение
16:56 На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку
16:31 В Свердловской области впервые начали оказывать круглосуточную медпомощь на дому
16:02 В День строителя планируются перекрытия в центре уральской столице
15:41 Человек скончался в массовом ДТП под Верхней Пышмой
14:54 Трёхлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Екатеринбурге
13:43 В центральном аппарате СК затребовали доклад по делу об убийстве в Нижней Туре
12:46 Дело избившего спортивного судью екатеринбуржца передали в суд
12:38 Авито запускает примерку товаров в пунктах выдачи
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11:18 Стали известны подробности смертельного ДТП в Каменске-Уральском
10:52 По делу об избиении мальчика на «заброшке» в Нижнем Тагиле вынесли приговор
09:49 Грозы ожидаются в Свердловской области
09:32 В Екатеринбурге высадили Аллею любви
09:05 Смертельное ДТП с участием автобуса произошёл под Первоуральском
22:09 Трёх жителей Свердловской области задержали в Сочи после съёмки видео на фоне пожара
21:33 На бывшей частоте «Эха Москвы в Екатеринбурге» начало вещать радио Sputnik
19:39 Туман накроет трассы Свердловской области в ночь на 4 августа
18:17 Прокуратура проверит задержку поезда Каменск-Уральский — Екатеринбург
16:52 В День города в Екатеринбурге проезд и парковки будут бесплатными
16:36 В Свердловской области погиб мотоциклист без прав и шлема, юный пассажир получил травмы
15:22 В Екатеринбурге стартует бесплатная школа для тех, кто хочет завести собаку осознанно
14:47 В Свердловской области за сутки произошло 20 пожаров, среди причин — печи, неосторожность с огнём и проводка
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