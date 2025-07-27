На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку

– говорится в сообщении областной прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних»,