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На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Вторчермете в начале августа избили 11-летнюю девочку. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошёл 1 августа. Школьницу окружила группа подростков, после чего один из них – 12-летняя девочка – избила её.
Ранее издание Е1.ru сообщало, что девочки поругались из-за качелей. У школьницы сильный ушиб челюсти, пишет ресурс.
По данным ведомства, инцидент произошёл 1 августа. Школьницу окружила группа подростков, после чего один из них – 12-летняя девочка – избила её.
«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних»,
– говорится в сообщении областной прокуратуры.
Ранее издание Е1.ru сообщало, что девочки поругались из-за качелей. У школьницы сильный ушиб челюсти, пишет ресурс.
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