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В Каменске-Уральском после массового ДТП с погибшим прокуратура начала проверку
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокуратура Каменска-Уральского взяла на контроль доследственную проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло сегодня утром. В результате аварии погиб один человек, ещё трое получили травмы, в том числе ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как сообщает ведомство, авария случилась примерно 9.55 на перекрёстке улицы Кутузова и дороги, ведущей в посёлок Мартюш. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Nissan. После удара Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.
В результате столкновения водитель ВАЗа скончался на месте. Трое человек, находившихся в других машинах, получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — ребёнок 2014 года рождения.
Все раненые доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского, где им оказывается медицинская помощь.
Как сообщает ведомство, авария случилась примерно 9.55 на перекрёстке улицы Кутузова и дороги, ведущей в посёлок Мартюш. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Nissan. После удара Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.
В результате столкновения водитель ВАЗа скончался на месте. Трое человек, находившихся в других машинах, получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — ребёнок 2014 года рождения.
Все раненые доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского, где им оказывается медицинская помощь.
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