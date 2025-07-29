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Мужа якобы погибшей в ДТП женщины в Берёзовском обвинили в убийстве
Фото: Берёзовский городской суд
Мужа пассажирки, которая, как изначально считалось, погибла в ДТП при столкновении с опорой ЛЭП в Берёзовском, обвинили в убийстве.
Авария, напомним, произошла в понедельник, 28 июля, около 19.00. По данным областного УГИБДД, 41-летний водитель автомобиля Nissan Leaf не справился с управлением и врезался в опору электропередач. В результате столкновения погибла его 36-летняя пассажирка.
По данным Е1.ru, женщина кончалась не из-за ДТП. В момент аварии она была уже мертва – на шее пассажирки нашли следы удушья, пишет ресурс. Следствие считает, что к её смерти причастен супруг – Андрей Папст. Его уже задержали отправили под стражу. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения сегодня, 31 июля, рассмотрел Берёзовский городской суд.
Известно, что погибшая преподавала карате и была детским тренером.
Авария, напомним, произошла в понедельник, 28 июля, около 19.00. По данным областного УГИБДД, 41-летний водитель автомобиля Nissan Leaf не справился с управлением и врезался в опору электропередач. В результате столкновения погибла его 36-летняя пассажирка.
По данным Е1.ru, женщина кончалась не из-за ДТП. В момент аварии она была уже мертва – на шее пассажирки нашли следы удушья, пишет ресурс. Следствие считает, что к её смерти причастен супруг – Андрей Папст. Его уже задержали отправили под стражу. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения сегодня, 31 июля, рассмотрел Берёзовский городской суд.
«Рассмотрев представленные материалы, суд избрал в отношении Пяпста меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 сентября 2025 года»,
– сообщили в пресс-службе судов области.
Известно, что погибшая преподавала карате и была детским тренером.
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