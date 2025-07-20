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В Берёзовском произошло смертельное ДТП с участием опоры электропередач
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший понедельник, 28 июля, около 19.00 в 124-м квартале в Берёзовском 41-летний водитель Nissan Leaf не справился с управлением и въехал в опору электропередач.
В результате ДТП погибла его пассажир 36-летняя женщина. Она скончалась от полученных травм на месте. Также сам водитель с травмами был доставлен в больницу, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что у водителя 22 года стажа вождения, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался. В каком состоянии находился мужчина, установит химико-токсикологическое исследование. По факту аварии продолжается проверка.
В результате ДТП погибла его пассажир 36-летняя женщина. Она скончалась от полученных травм на месте. Также сам водитель с травмами был доставлен в больницу, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что у водителя 22 года стажа вождения, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался. В каком состоянии находился мужчина, установит химико-токсикологическое исследование. По факту аварии продолжается проверка.
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