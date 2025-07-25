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В Свердловской области за сутки в пожарах погибли 4 человека, ещё одного нашли в реке Сосьва
Фото: МЧС России по Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области произошло 12 пожаров, в результате которых погибли четыре человека, ещё четверо получили травмы. Также зарегистрировано одно происшествие на воде. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.
О трагедии в СНТ «Рассвет-1» в посёлке Горный Щит, где загорелся садовый дом, мы писали ранее. В результате пожара погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.
Крупный пожар также произошёл в Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе — в неэксплуатируемом здании загорелись кровля и межэтажные перекрытия на площади 500 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за 55 минут силами 37 специалистов при поддержке девяти единиц техники.
В Талице на улице Заозёрной горело имущество в одной из комнат санатория-профилактория. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его ликвидировали за 27 минут. В посёлке Старопышминск сгорела баня — площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Причиной этих и ряда других пожаров в регионе в 16% случаев стало нарушение правил эксплуатации печей, ещё в 16% — неосторожное обращение с огнём.
Кроме того, в Сосьвинском городском округе на акватории реки Сосьва обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.
О трагедии в СНТ «Рассвет-1» в посёлке Горный Щит, где загорелся садовый дом, мы писали ранее. В результате пожара погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.
Крупный пожар также произошёл в Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе — в неэксплуатируемом здании загорелись кровля и межэтажные перекрытия на площади 500 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за 55 минут силами 37 специалистов при поддержке девяти единиц техники.
В Талице на улице Заозёрной горело имущество в одной из комнат санатория-профилактория. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его ликвидировали за 27 минут. В посёлке Старопышминск сгорела баня — площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Причиной этих и ряда других пожаров в регионе в 16% случаев стало нарушение правил эксплуатации печей, ещё в 16% — неосторожное обращение с огнём.
Кроме того, в Сосьвинском городском округе на акватории реки Сосьва обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.
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