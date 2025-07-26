Стали известны детали пожара в дачном доме в Екатеринбурге, где погибли женщина и трое детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Появились подробности пожара, произошедшего в ночь на 26 июля в СНТ «Рассвет-1» на территории посёлка Горный Щит в Екатеринбурге. Как пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть отдела полиции № 12 в 03.39. Около 05.45 стало известно, что после ликвидации пожара внутри дома были обнаружены тела погибших.По словам представителя МВД, деревянный двухэтажный дом с баней на первом этаже был приобретён за неделю до трагедии — 19 июля. Предполагается, что электропроводка в здании не проверялась перед сделкой, что могло стать причиной короткого замыкания.В результате пожара погибли четыре человека — трёхмесячная дочь и шестилетний сын хозяйки дома, 17-летний подросток из Екатеринбурга, а также подруга хозяйки, приехавшая в гости из деревни Малобрусянское. По предварительной информации, вечер перед трагедией прошёл спокойно: взрослые с детьми помылись в бане и легли спать. Следов употребления алкоголя на месте обнаружено не было.Выжили трое человек. Шестилетний сын гостьи госпитализирован в реанимацию с ожогами 60% поверхности тела. Сама хозяйка дома также находится в больнице с тяжёлыми травмами. Ещё двое подростков отказались от госпитализации после осмотра врачами и проходят амбулаторное лечение.На месте продолжают работать дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются точные причины возгорания и обстоятельства произошедшего.