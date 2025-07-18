Под Асбестом погибли водители двух иномарок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в Асбестовском районе Свердловской области. В нём погибли два человека, а несовершеннолетний мальчик оказался в больнице.Как уточняют в областной Госавтоинспекции, авария произошла на 18-м километре автодороги «Грязновское — Асбест». По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «Opel», двигаясь в сторону города Асбест, по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем «Chery», за рулём которого находился 40-летний мужчина. После этого «Opel» также столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Ford», которым управлял 74-летний водитель.В результате сильного удара водители «Opel» и «Chery» погибли на месте. Несовершеннолетний пассажир, находившийся в салоне «Chery», получил травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии пока не сообщается.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ведутся все необходимые процессуальные действия, назначено расследование для установления точных причин и обстоятельств аварии.