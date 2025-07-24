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Почти в пять раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают вести борьбу с лесными пожарами. За сутки площадь действующих пожаров удалось сократить почти в пять раз.
По данным «Авиалесоохраны» на 25 июля, в регионе действовало 2 пожара на площади, пройденной огнем 5 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала об 1 пожаре на площади 23 гектаров.
Всего в России зарегистрировано 45 природных пожаров на площади 10 491 гектар.
По данным «Авиалесоохраны» на 25 июля, в регионе действовало 2 пожара на площади, пройденной огнем 5 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала об 1 пожаре на площади 23 гектаров.
Всего в России зарегистрировано 45 природных пожаров на площади 10 491 гектар.
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