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На 47 гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Площадь действующих пожаров в лесах Свердловской области за сутки сократилась на 47 гектаров.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 24 июля 2025 года, на землях лесного фонда региона был зарегистрирован 1 пожар на площади 23 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о 2 пожарах на площади 70 гектаров.
Всего на территории России, согласно последним данным, действует 60 природных пожаров на площади 7 037 гектаров.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 24 июля 2025 года, на землях лесного фонда региона был зарегистрирован 1 пожар на площади 23 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о 2 пожарах на площади 70 гектаров.
Всего на территории России, согласно последним данным, действует 60 природных пожаров на площади 7 037 гектаров.
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