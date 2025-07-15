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В семь раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки площадь действующих пожаров в лесах Свердловской области выросла в семь раз.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 23 июля 2025 года, на землях лесного региона действует 2 пожара на площади 70 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала об 1 пожаре на площади 10 гектаров.
Всего на территории России зарегистрировано 62 лесных пожара на общей площади 6 818 гектаров.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 23 июля 2025 года, на землях лесного региона действует 2 пожара на площади 70 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала об 1 пожаре на площади 10 гектаров.
Всего на территории России зарегистрировано 62 лесных пожара на общей площади 6 818 гектаров.
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