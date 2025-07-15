Возрастное ограничение 18+

В семь раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области

11.39 Среда, 23 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
За сутки площадь действующих пожаров в лесах Свердловской области выросла в семь раз.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 23 июля 2025 года, на землях лесного региона действует 2 пожара на площади 70 гектаров. Вчера лесопожарная служба сообщала об 1 пожаре на площади 10 гектаров.

Всего на территории России зарегистрировано 62 лесных пожара на общей площади 6 818 гектаров.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
15 июля 2025
В Свердловской области вновь полыхают леса
14 июля 2025
В Свердловской области горят десять гектаров леса
22 июля 2025
В одном из 15 свердловских пожаров минувших суток пострадал человек
17 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Своих не пускают: как в элитном ЖК в центре Екатеринбурга «перекрыли» вход жильцам

История о том, как собственники столкнулись с сомнительными финансовыми тратами правления ТСЖ — и начали борьбу за свой дом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:56 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева
11:39 В семь раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:54 В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя школьница в красной футболке
10:41 В екатеринбургском Парке 50-летия ВЛКСМ выровняли «Портал»
10:10 В Екатеринбурге на Уктусе неадекватный мужчина портит авто на парковке
09:50 На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
23:48 Новый министр транспорта РФ торжественно открыл новую систему паспортного контроля в аэропорту Кольцово
21:10 В Тугулымском районе погиб 15‑летний подросток
20:47 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о смертоносных побоях
19:46 Писатель Алексей Иванов привезёт в Екатеринбург «храбрые» наклейки
19:12 Почти полтора миллиона будет стоить ДТП двухлетней давности екатеринбуржцу
18:47 В Свердловской области за неделю родились 654 малыша
18:23 Чертова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в понедельник
17:57 На пешеходном переходе на трассе под Асбестом под грузовиком попал мужчина
17:29 Кольцовские таможенники не разрешили стоматологу провезти рабочие инструменты и материалы
17:03 Облсуд увеличил сумму компенсации в пользу брата погибшего на стройплощадке в Ирбите мальчика
16:30 Свердловские хирурги спасли краснотурьинца от проросшей через кости черепа опухоли
15:42 Дело пытавшихся поджечь поезд пятерых подростков из Красноуральска передали в суд
15:10 СМИ: в метро Екатеринбурга девочке зажало голову
14:26 За неделю клещи «покусали» ещё около 500 жителей Свердловской области
13:55 В Сухом Логу под колёсами пассажирского автобуса погиб пенсионер
13:12 Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского приговорили к семи годам колонии за взяточничество
12:42 Травмирования пятилетней девочки электросамокатом в Нижнем Тагиле заинтересовался глава СК
12:26 В уральской столице задержали подозреваемого в нападении на трёх пенсионерок
11:55 В Свердловской области горят десять гектаров леса
11:04 В Екатеринбурге рассматривают уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за поста в телеграм-канале
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
11:56 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева
11:39 В семь раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:54 В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя школьница в красной футболке
10:41 В екатеринбургском Парке 50-летия ВЛКСМ выровняли «Портал»
10:10 В Екатеринбурге на Уктусе неадекватный мужчина портит авто на парковке
09:50 На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
23:48 Новый министр транспорта РФ торжественно открыл новую систему паспортного контроля в аэропорту Кольцово
21:10 В Тугулымском районе погиб 15‑летний подросток
20:47 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о смертоносных побоях
19:46 Писатель Алексей Иванов привезёт в Екатеринбург «храбрые» наклейки
19:12 Почти полтора миллиона будет стоить ДТП двухлетней давности екатеринбуржцу
18:47 В Свердловской области за неделю родились 654 малыша
18:23 Чертова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в понедельник
17:57 На пешеходном переходе на трассе под Асбестом под грузовиком попал мужчина
17:29 Кольцовские таможенники не разрешили стоматологу провезти рабочие инструменты и материалы
17:03 Облсуд увеличил сумму компенсации в пользу брата погибшего на стройплощадке в Ирбите мальчика
16:30 Свердловские хирурги спасли краснотурьинца от проросшей через кости черепа опухоли
15:42 Дело пытавшихся поджечь поезд пятерых подростков из Красноуральска передали в суд
15:10 СМИ: в метро Екатеринбурга девочке зажало голову
14:26 За неделю клещи «покусали» ещё около 500 жителей Свердловской области
13:55 В Сухом Логу под колёсами пассажирского автобуса погиб пенсионер
13:12 Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского приговорили к семи годам колонии за взяточничество
12:42 Травмирования пятилетней девочки электросамокатом в Нижнем Тагиле заинтересовался глава СК
12:26 В уральской столице задержали подозреваемого в нападении на трёх пенсионерок
11:55 В Свердловской области горят десять гектаров леса
11:04 В Екатеринбурге рассматривают уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за поста в телеграм-канале
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK