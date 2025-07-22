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Инцидент с трёхлетней девочкой в метро Екатеринбурга заинтересовал главу СК

15.39 Среда, 23 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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История с трёхлетней девочкой, которой якобы зажало голову между дверьми вагона на конечной станции «Проспект Космонавтов» екатеринбургского метрополитена, заинтересовала главу СК Александр Бастрыкина.

«В СУ СК по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела»,

– говорится в сообщении информационного центра СК.


Ранее в СМИ появилось информация, что девочке зажало голову дверьми, как «тисками», но позже в близком к мэрии телеграм-канале опубликовали видео, где было видно, что голову ребёнку всё же не зажимало.

Однако исключить то, что девочка не получила каких-либо других травм из-за закрывающихся дверей, глядя только на видео, сложно.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:41 В екатеринбургском Парке 50-летия ВЛКСМ выровняли «Портал»
10:10 В Екатеринбурге на Уктусе неадекватный мужчина портит авто на парковке
09:50 На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
23:48 Новый министр транспорта РФ торжественно открыл новую систему паспортного контроля в аэропорту Кольцово
21:10 В Тугулымском районе погиб 15‑летний подросток
20:47 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о смертоносных побоях
19:46 Писатель Алексей Иванов привезёт в Екатеринбург «храбрые» наклейки
19:12 Почти полтора миллиона будет стоить ДТП двухлетней давности екатеринбуржцу
18:47 В Свердловской области за неделю родились 654 малыша
18:23 Чертова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в понедельник
17:57 На пешеходном переходе на трассе под Асбестом под грузовиком попал мужчина
17:29 Кольцовские таможенники не разрешили стоматологу провезти рабочие инструменты и материалы
17:03 Облсуд увеличил сумму компенсации в пользу брата погибшего на стройплощадке в Ирбите мальчика
16:30 Свердловские хирурги спасли краснотурьинца от проросшей через кости черепа опухоли
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