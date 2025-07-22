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Инцидент с трёхлетней девочкой в метро Екатеринбурга заинтересовал главу СК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
История с трёхлетней девочкой, которой якобы зажало голову между дверьми вагона на конечной станции «Проспект Космонавтов» екатеринбургского метрополитена, заинтересовала главу СК Александр Бастрыкина.
Ранее в СМИ появилось информация, что девочке зажало голову дверьми, как «тисками», но позже в близком к мэрии телеграм-канале опубликовали видео, где было видно, что голову ребёнку всё же не зажимало.
Однако исключить то, что девочка не получила каких-либо других травм из-за закрывающихся дверей, глядя только на видео, сложно.
«В СУ СК по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
Ранее в СМИ появилось информация, что девочке зажало голову дверьми, как «тисками», но позже в близком к мэрии телеграм-канале опубликовали видео, где было видно, что голову ребёнку всё же не зажимало.
Однако исключить то, что девочка не получила каких-либо других травм из-за закрывающихся дверей, глядя только на видео, сложно.
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