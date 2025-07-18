Возрастное ограничение 18+

СМИ: в метро Екатеринбурга девочке зажало голову

15.10 Вторник, 22 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
СМИ сообщают, что в метро Екатеринбурга трёхлетней девочке зажало голову дверями, когда она выходила из вагона.

По данным телеграм-канала Ural Mash, в какой-то момент двери стали бесконтрольно открываться и закрываться. Сначала в дверях зажало мужчину, а затем, когда девочка выходила вместе со своей мамой, створки сомкнулись на её голове.

Ребёнка из «тисков» вытаскивала мама девочки вместе со своей сестрой. В метро, по словам женщины, отказались принять жалобу, направив её на рассмотрение через официальный сайт.

На данный момент семья уже получила ответ. В метрополитене, по данным источника, признали, что машинист закрыл двери раньше времени.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пассажирам Екатеринбургского метрополитена рассказывают историю метро
18 июля 2025
СМИ сообщают о получении перелома четырёхлетней девочкой в детском саду Екатеринбурга
15 июля 2025
Екатеринбурге врачи провели десять операций, чтобы спасти пострадавшую в ДТП девушку
15 июля 2025
Ребёнок упал и потерял сознание в лагере в Каменске-Уральском — прокуратура начала проверку
20 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Своих не пускают: как в элитном ЖК в центре Екатеринбурга «перекрыли» вход жильцам

История о том, как собственники столкнулись с сомнительными финансовыми тратами правления ТСЖ — и начали борьбу за свой дом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:30 Свердловские хирурги спасли краснотурьинца от проросшей через кости черепа опухоли
15:42 Дело пытавшихся поджечь поезд пятерых подростков из Красноуральска передали в суд
15:10 СМИ: в метро Екатеринбурга девочке зажало голову
14:26 За неделю клещи «покусали» ещё около 500 жителей Свердловской области
13:55 В Сухом Логу под колёсами пассажирского автобуса погиб пенсионер
13:12 Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского приговорили к семи годам колонии за взяточничество
12:42 Травмирования пятилетней девочки электросамокатом в Нижнем Тагиле заинтересовался глава СК
12:26 В уральской столице задержали подозреваемого в нападении на трёх пенсионерок
11:55 В Свердловской области горят десять гектаров леса
11:04 В Екатеринбурге рассматривают уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за поста в телеграм-канале
10:53 До середины ноября на Уралмаше закроют движение по двум улицам
09:26 В Красноуфимском районе «Ока» угодила «под колёса» фуры
22:04 Бывшего главреда екатеринбургского издания, эмигрировавшего из России, внесли в список террористов
21:15 Свердловская киностудия продолжает приём на курсы «киношных» профессий
21:05 В Нижнем Тагиле семейный конфликт обернулся штрафом и лишением прав
20:18 В Музее Миши Брусиловского откроется выставка Юрия Шерова
19:41 Отмена особого режима и жаркая погода сказались на количестве свердловских пожаров
19:19 «Общество Добрых Дел» в Екатеринбурге возобновило работу с поддержки приюта для собак
17:54 Пикеты за сохранение здания ДОСААФ продолжились у резиденции свердловского губернатора
17:53 Осуждённый за коррупцию судья арбитражного суда Свердловской области вновь не смог получить УДО
17:39 В Нижнем Тагиле мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку
17:02 На севере Екатеринбурга хотят построить две новые улицы
16:37 Жителя Асбеста будут судить за покушение на убийство незнакомца
16:19 Как российские технологии изменят рынок недвижимости Екатеринбурга
16:06 Свердловским сельхозпредприятиям обещают компенсировать траты на обучение кадров
15:23 В Богдановиче суд расторг брак между россиянкой и азербайджанцем
Все новости Свердловской области
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
Все новости России и мира
16:30 Свердловские хирурги спасли краснотурьинца от проросшей через кости черепа опухоли
15:42 Дело пытавшихся поджечь поезд пятерых подростков из Красноуральска передали в суд
15:10 СМИ: в метро Екатеринбурга девочке зажало голову
14:26 За неделю клещи «покусали» ещё около 500 жителей Свердловской области
13:55 В Сухом Логу под колёсами пассажирского автобуса погиб пенсионер
13:12 Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского приговорили к семи годам колонии за взяточничество
12:42 Травмирования пятилетней девочки электросамокатом в Нижнем Тагиле заинтересовался глава СК
12:26 В уральской столице задержали подозреваемого в нападении на трёх пенсионерок
11:55 В Свердловской области горят десять гектаров леса
11:04 В Екатеринбурге рассматривают уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за поста в телеграм-канале
10:53 До середины ноября на Уралмаше закроют движение по двум улицам
09:26 В Красноуфимском районе «Ока» угодила «под колёса» фуры
22:04 Бывшего главреда екатеринбургского издания, эмигрировавшего из России, внесли в список террористов
21:15 Свердловская киностудия продолжает приём на курсы «киношных» профессий
21:05 В Нижнем Тагиле семейный конфликт обернулся штрафом и лишением прав
20:18 В Музее Миши Брусиловского откроется выставка Юрия Шерова
19:41 Отмена особого режима и жаркая погода сказались на количестве свердловских пожаров
19:19 «Общество Добрых Дел» в Екатеринбурге возобновило работу с поддержки приюта для собак
17:54 Пикеты за сохранение здания ДОСААФ продолжились у резиденции свердловского губернатора
17:53 Осуждённый за коррупцию судья арбитражного суда Свердловской области вновь не смог получить УДО
17:39 В Нижнем Тагиле мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку
17:02 На севере Екатеринбурга хотят построить две новые улицы
16:37 Жителя Асбеста будут судить за покушение на убийство незнакомца
16:19 Как российские технологии изменят рынок недвижимости Екатеринбурга
16:06 Свердловским сельхозпредприятиям обещают компенсировать траты на обучение кадров
15:23 В Богдановиче суд расторг брак между россиянкой и азербайджанцем
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK