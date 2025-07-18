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СМИ: в метро Екатеринбурга девочке зажало голову
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в метро Екатеринбурга трёхлетней девочке зажало голову дверями, когда она выходила из вагона.
По данным телеграм-канала Ural Mash, в какой-то момент двери стали бесконтрольно открываться и закрываться. Сначала в дверях зажало мужчину, а затем, когда девочка выходила вместе со своей мамой, створки сомкнулись на её голове.
Ребёнка из «тисков» вытаскивала мама девочки вместе со своей сестрой. В метро, по словам женщины, отказались принять жалобу, направив её на рассмотрение через официальный сайт.
На данный момент семья уже получила ответ. В метрополитене, по данным источника, признали, что машинист закрыл двери раньше времени.
По данным телеграм-канала Ural Mash, в какой-то момент двери стали бесконтрольно открываться и закрываться. Сначала в дверях зажало мужчину, а затем, когда девочка выходила вместе со своей мамой, створки сомкнулись на её голове.
Ребёнка из «тисков» вытаскивала мама девочки вместе со своей сестрой. В метро, по словам женщины, отказались принять жалобу, направив её на рассмотрение через официальный сайт.
На данный момент семья уже получила ответ. В метрополитене, по данным источника, признали, что машинист закрыл двери раньше времени.
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