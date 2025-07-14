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В Свердловской области горят десять гектаров леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область вновь попала в оперативную сводку действующих пожаров «Авиалесоохраны».
По данным лесопожарной службы на 22 июля 2025 года, на землях лесного фонда региона действует один пожар на площади 10 гектаров.
Всего на территории России зарегистрировано 63 «активных» пожара на площади 7 292 гектара.
По данным лесопожарной службы на 22 июля 2025 года, на землях лесного фонда региона действует один пожар на площади 10 гектаров.
Всего на территории России зарегистрировано 63 «активных» пожара на площади 7 292 гектара.
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