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На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Во вторник, 22 июля, на 103-м километре Серовскского тракта разбился 39-летний мужчина на Kia K5, ехавший со стороны Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила.
По данным УГИБДД по Свердловской области, он выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением на мокрой дороге – автомобиль увело в сторону с проезжей части, и врезался в дерево.
Там также добавили, что ремень безопасности пристёгнут не был.
Установлено, что погибший был жителем Пригородного района Нижнего Тагила. Его водительский стаж составлял 19 лет. К административной ответственности мужчина привлекался 276 раз. В каком состоянии он находился в момент аварии, покажет химико-токсикологический анализ.
По данным УГИБДД по Свердловской области, он выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением на мокрой дороге – автомобиль увело в сторону с проезжей части, и врезался в дерево.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
«В результате аварии водитель скончался на месте от несовместимых с жизнью травм, до прибытия медицинских служб»,
– сказали в управлении.
Там также добавили, что ремень безопасности пристёгнут не был.
Установлено, что погибший был жителем Пригородного района Нижнего Тагила. Его водительский стаж составлял 19 лет. К административной ответственности мужчина привлекался 276 раз. В каком состоянии он находился в момент аварии, покажет химико-токсикологический анализ.
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