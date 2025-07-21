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Травмирования пятилетней девочки электросамокатом в Нижнем Тагиле заинтересовался глава СК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин на прошёл мимо инцидента с наездом мужчины на электросамокате на пятилетнюю девочку на набережной в Нижнем Тагиле. Глава ведомства затребовал доклад.
Напомним, мужчина ехал по тротуаре на электросамокате с мощностью двигателя 450 Вт, предназначено для движения по проезжей части. В результате ДТП ребёнка госпитализировали.
По факту случившегося свердловскими следователями было возбуждено уголовное дело. О том, как продвигается расследования, и установленных обстоятельствах будут докладывать в центральных аппарат ведомства, сообщает Следком.
Напомним, мужчина ехал по тротуаре на электросамокате с мощностью двигателя 450 Вт, предназначено для движения по проезжей части. В результате ДТП ребёнка госпитализировали.
По факту случившегося свердловскими следователями было возбуждено уголовное дело. О том, как продвигается расследования, и установленных обстоятельствах будут докладывать в центральных аппарат ведомства, сообщает Следком.
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