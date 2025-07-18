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В Нижнем Тагиле мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле 28-летний мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку. Инцидент произошёл накануне, 20 июля, на городской набережной Нижнетагильского пруда.
В результате происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована в Детскую городскую больницу.
Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении ГИБДД по Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что водитель не имел права ездить на тротуаре, так как мощность двигателя электросамоката составляет 450 Вт, что по законодательству приравнивает его к мопедам.
Необходимое удостоверение, с которым можно управлять таким электросамокатом, у мужчины было. Однако ездить по тротуару на таких самокатах нельзя. О том, что транспорт предназначен для движения по проезжей части, он не знал. Кроме этого, для этих электросамокатов обязателен защитный шлем, которого на голове мужчины не было.
Кроме этого, полицейскими было вынесено определение о возбуждении дела по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ, в рамках которого действиям мужчины и вреду, который он причинил ребёнку, будет дана правовая оценка.
В результате происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована в Детскую городскую больницу.
Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении ГИБДД по Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что водитель не имел права ездить на тротуаре, так как мощность двигателя электросамоката составляет 450 Вт, что по законодательству приравнивает его к мопедам.
Необходимое удостоверение, с которым можно управлять таким электросамокатом, у мужчины было. Однако ездить по тротуару на таких самокатах нельзя. О том, что транспорт предназначен для движения по проезжей части, он не знал. Кроме этого, для этих электросамокатов обязателен защитный шлем, которого на голове мужчины не было.
«В отношении водителя полицейские составили административные материалы, предусмотренные статьей 12.6 КоАП РФ за управление без мотошлема, частью 2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по тротуару»,
– сообщили в управлении.
Кроме этого, полицейскими было вынесено определение о возбуждении дела по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ, в рамках которого действиям мужчины и вреду, который он причинил ребёнку, будет дана правовая оценка.
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