В Нижнем Тагиле мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку





– сообщили в управлении. «В отношении водителя полицейские составили административные материалы, предусмотренные статьей 12.6 КоАП РФ за управление без мотошлема, частью 2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по тротуару»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнем Тагиле 28-летний мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку. Инцидент произошёл накануне, 20 июля, на городской набережной Нижнетагильского пруда.В результате происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована в Детскую городскую больницу.Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении ГИБДД по Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что водитель не имел права ездить на тротуаре, так как мощность двигателя электросамоката составляет 450 Вт, что по законодательству приравнивает его к мопедам.Необходимое удостоверение, с которым можно управлять таким электросамокатом, у мужчины было. Однако ездить по тротуару на таких самокатах нельзя. О том, что транспорт предназначен для движения по проезжей части, он не знал. Кроме этого, для этих электросамокатов обязателен защитный шлем, которого на голове мужчины не было.Кроме этого, полицейскими было вынесено определение о возбуждении дела по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ, в рамках которого действиям мужчины и вреду, который он причинил ребёнку, будет дана правовая оценка.