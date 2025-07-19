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Три автомобиля столкнулись утром в Реже
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром в Реже на перекрёстке улиц Советская и Зеленая на поделили дорогу три автомобиля.
В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа» – мужчина, 1992 года рождения, и его пассажирка. Их с места происшествия увезли в городскую больницу.
По факту аварии проводится проверка.
«По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашинами "Hyundai" и "Kia" осуществляющими движение на разрешающий сигнал светофора»,
– сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа» – мужчина, 1992 года рождения, и его пассажирка. Их с места происшествия увезли в городскую больницу.
По факту аварии проводится проверка.
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