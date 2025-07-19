Возрастное ограничение 18+

Три автомобиля столкнулись утром в Реже

11.43 Понедельник, 21 июля 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня утром в Реже на перекрёстке улиц Советская и Зеленая на поделили дорогу три автомобиля.

«По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашинами "Hyundai" и "Kia" осуществляющими движение на разрешающий сигнал светофора»,

сообщили в УГИБДД по Свердловской области.


В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа» – мужчина, 1992 года рождения, и его пассажирка. Их с места происшествия увезли в городскую больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В больнице скончалась пассажирка Audi, пострадавшая в ДТП с троллейбусом на Краснофлотцев
19 июля 2025
Двойное ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург: в больнице ребёнок, один виновник скрылся
13 июля 2025
Три легковых автомобиля и два грузовика столкнулись вблизи Североуральска
21 июля 2025
В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев водитель Audi погиб при столкновении с троллейбусом
19 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рекорд посещаемости для «Екатеринбург-арены» установил концерт Басты

Проведение крупных концертов — возможность выправить финансовое положение для убыточного учреждения
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:43 Три автомобиля столкнулись утром в Реже
11:23 Метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской области
11:10 В выходные в екатеринбургском ТЦ с пятого этажа упал мужчина
10:17 Жару днём и холод ночью обещают синоптики в Свердловской области
09:24 Три легковых автомобиля и два грузовика столкнулись вблизи Североуральска
19:03 В Свердловской области за сутки потушили 24 пожара, пострадали две женщины
18:51 Многодетные семьи Свердловской области получают выплату на форму и спортодежду
16:15 В екатеринбургском аэропорту массово отменили рейсы в Москву
16:13 Двух уральских священников РПЦ объявила в розыск СБУ
15:40 Залез в полицейский автомобиль и встал в «боевую стойку»: житель Свердловской области арестован
14:50 Ребёнок упал и потерял сознание в лагере в Каменске-Уральском — прокуратура начала проверку
14:03 В Екатеринбурге 19-летнему пациенту с редкой травмой спасли ногу от ампутации
13:32 За сутки на водоёмах Свердловской области обнаружены тела двух погибших
13:05 В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав и шлема погиб в аварии на Индустриальной
12:33 Куда сходить в Екатеринбурге с 21 по 27 июля
11:18 Баста предложил назвать улицу в Березовском в честь рэпера Вити АК
03:08 Рекорд посещаемости для «Екатеринбург-арены» установил концерт Басты
02:22 Футболисты «Урала» застряли в Ярославле на фоне атаки беспилотников
17:37 В Екатеринбурге завершают строительство «Маяк Арены» — первой киберспортивной площадки в регионе
16:51 Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным фестивалем народных традиций
16:47 В больнице скончалась пассажирка Audi, пострадавшая в ДТП с троллейбусом на Краснофлотцев
16:20 Водителей предупреждают о дожде, тумане и высокой пожарной опасности в Свердловской области
15:43 В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара: один человек погиб, двое пострадали
14:07 Известно состояние пострадавших в аварии с троллейбусом в Екатеринбурге: кома и клиническая смерть
13:45 В Каменске-Уральском мужчина напал с ножом на двух женщин во время празднования дня рождения
13:21 Мэрия Екатеринбурга: после начала реформы жалоб на транспорт стало меньше
Все новости Свердловской области
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Все новости России и мира
11:43 Три автомобиля столкнулись утром в Реже
11:23 Метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской области
11:10 В выходные в екатеринбургском ТЦ с пятого этажа упал мужчина
10:17 Жару днём и холод ночью обещают синоптики в Свердловской области
09:24 Три легковых автомобиля и два грузовика столкнулись вблизи Североуральска
19:03 В Свердловской области за сутки потушили 24 пожара, пострадали две женщины
18:51 Многодетные семьи Свердловской области получают выплату на форму и спортодежду
16:15 В екатеринбургском аэропорту массово отменили рейсы в Москву
16:13 Двух уральских священников РПЦ объявила в розыск СБУ
15:40 Залез в полицейский автомобиль и встал в «боевую стойку»: житель Свердловской области арестован
14:50 Ребёнок упал и потерял сознание в лагере в Каменске-Уральском — прокуратура начала проверку
14:03 В Екатеринбурге 19-летнему пациенту с редкой травмой спасли ногу от ампутации
13:32 За сутки на водоёмах Свердловской области обнаружены тела двух погибших
13:05 В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав и шлема погиб в аварии на Индустриальной
12:33 Куда сходить в Екатеринбурге с 21 по 27 июля
11:18 Баста предложил назвать улицу в Березовском в честь рэпера Вити АК
03:08 Рекорд посещаемости для «Екатеринбург-арены» установил концерт Басты
02:22 Футболисты «Урала» застряли в Ярославле на фоне атаки беспилотников
17:37 В Екатеринбурге завершают строительство «Маяк Арены» — первой киберспортивной площадки в регионе
16:51 Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным фестивалем народных традиций
16:47 В больнице скончалась пассажирка Audi, пострадавшая в ДТП с троллейбусом на Краснофлотцев
16:20 Водителей предупреждают о дожде, тумане и высокой пожарной опасности в Свердловской области
15:43 В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара: один человек погиб, двое пострадали
14:07 Известно состояние пострадавших в аварии с троллейбусом в Екатеринбурге: кома и клиническая смерть
13:45 В Каменске-Уральском мужчина напал с ножом на двух женщин во время празднования дня рождения
13:21 Мэрия Екатеринбурга: после начала реформы жалоб на транспорт стало меньше
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK